Ситуация на блокпостах: днем на КПВВ «Майорское» — свободно, на «Каргиле» — продвижение медленное

13.04.2019 16:30

Сегодня утром, 13 апреля, на подконтрольных «ДНР» пунктах пропуска в Донецкой области наблюдались небольшие очереди.

О ситуации на блокпостах сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.

Так, на Бахмутском направлении рано утром наблюдались большие автомобильные очереди. Днем очередей не было.

«10:10. Приехали на блокпост Никитовка в 5.25.сейчас стою перед таможней днр где-то 30… это в сторону Артемовска на авто»,

«14:15. Итог моей сегодняшней поездки с Горловки: в 12.10 на кпп с автобуса сразу на проверку, на укр. кпп еще быстрее. В 13. 00 уже была в Бахмуте. Это просто чудо какое-то!!!»

На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил на въезд в Донецк — 55 авто, в сторону Курахово утром: транспорт — до моста, пеших — 250 человек. В Марьинке — 150−200 человек на выезд в Украину. О текущей ситуации сообщается следующее:

«13:15. 55 основная + 25 льгота»,

«13:23. Очередь на Украину от спуска с моста, движемся медленно, но упрямо. Каждые полчаса протяжка».

На Мариупольском направлении — также небольшие очереди:

«7:01. На Новотроицком на Донецк перевозы и льгота около 40 машин. Обычная очередь около 40. Пока заезда нет»,

«8:08. На нулевом 15 машин и около 40 пешая»,

«10:25. Еленовка — на Донецк 50 машин, льготы и пеших нет. На Волноваху — 140 авто, до поворота, льготы 40. Пеших человек 50 в Украину, 5 автобусов на проверке и 7 на автостанции ждут своей очереди».

На КПП «Гнутово» утром — очереди, продвижение медленное:

«8:31. Перед ДНР таможней льгота машин 30, основная очередь за камышами после знака Куликово, возле таблички „Магазинчик“»,

«8:45. Приехали на Гнутово в 6:00.стали в конце Куликова. Льгота прет неподецки… Очередь вроде движется, за 2.5 часа поехали камыши. Стоим на середине подъема, всем удачи!».