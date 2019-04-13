Ситуация на КПВВ: Большие очереди на «Марьинке» и «Новотроицкое»

13.04.2019 08:58

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/40;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 5/55;

«Гнутово» — 30/30.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был интенсивным. В общем через КПВВ последовало 46,4 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 545 человек и 1235 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 506 человек и 1725 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9206 человек и 1590 транспортных средств;

«Гнутово» — 5860 человек и 1336 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 340 человек.