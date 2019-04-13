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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: Большие очереди на «Марьинке» и «Новотроицкое»

13.04.2019 08:58
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Ситуация на КПВВ: Большие очереди на «Марьинке» и «Новотроицкое»

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/40;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 5/55;
«Гнутово» — 30/30.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был интенсивным. В общем через КПВВ последовало 46,4 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 545 человек и 1235 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 506 человек и 1725 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9206 человек и 1590 транспортных средств;
«Гнутово» — 5860 человек и 1336 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 340 человек.



Теги: Донбасс, Марьинка, Новотроицкое, КПВВ, очереди
 
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