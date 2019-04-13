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Соцсети показали кадры мощного взрыва на полигоне в Торезе. ВИДЕО
13.04.2019 08:11
В социальных сетях появилось видео, на котором горит один из восьми российских танков взорванных на полигоне в Торезе 18 ноября 2018 года.
Об этом передает «donpress.com».
Главари НВФ обвинили в причастности к подрыву члена НВФ «ДНР» Светлану Дрюк с позывным ветерок, перешедшей на сторону ВСУ.
Однако по официальной версии НВФ все восемь танков Т-72 были уничтожены из-за обрыва линии электропередач и детонации боекомплектов.
Как пишет издание, по еще одной версии — танки были уничтожены при использовании радиоуправляемого взрывного устройства.
Теги: Донбасс, Торез, взрыв, полигон, ДНР, танки, ВСУ, взрывное устройство, НВФ
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