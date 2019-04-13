Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин

13.04.2019 17:13

Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов сообщил сегодня, 13 апреля, подробности вчерашней схватки с оккупантами в районе прифронтовой Авдеевки.

По словам Жуганова, с целью выявления системы огня батальонного района обороны отдельной механизированной бригады, выполняющей боевые задачи на подступах к городу Авдеевка, вечером российско-оккупационные войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов, передает avdeevka.city.

В то же время, для занятия более выгодного положения в полосе обеспечения, группа вражеской пехоты под прикрытием огня скрыто выдвинулась в сторону наших позиций.

«Номер расчета гранатометного взвода старший сержант Игорь Игнатенко вместе с товарищами вовремя заметил перемещение противника и открыл по врагу огонь, заблокировав его в нескольких сотнях метров от наших позиций, - отмечает представитель пресс-центра ОС. - Для разблокирования своей пехоты и прикрытия отступления, противник усилил обстрел, применив минометы калибра 82мм. Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции, где находился Игорь, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью».

За проявленное мужество при защите Украины Игорь Игнатенко будет представлен к награждению (посмертно).

Напомним, что 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений ОС.

С начала текущих суток в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстрелял позиции наших защитников. Дважды огонь велся в районе Авдеевки.