В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"

13.04.2019 13:28

В оккупированном террористами "ДНР" Донецке из здания отеля Liverpool исчез огромный баннер группировки "Оплот".

Внимание на символические изменения в облике Донецка обратил в Telegram сепаратистский канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

Последние несколько лет на здании Liverpool в центре оккупированного Донецка постоянно висел огромный баннер "Оплота" - группировки "ДНР", которая когда-то была подчинена лично главарю "республики" Александру Захарченко. Теперь, когда руководство "ДНР" взял на себя ставленник Москвы Денис Пушилин, "Оплот" не в почете. Баннер группировки был уничтожен.

"Был "ОПЛОТ" — и не стало... Ждем от Пушилина 20-го съезда с разоблачением культа личности Захарченко", - плачется "Донецкий Абориген". Многие на Донбассе уверены, что это "первая ласточка" - Кремль готов "слить" Донбасс, вернуть его обратно Украине. Об этом говорил и лично кум Путина Виктор Медведчук, уверяя, что получил согласие и от Москвы, и от главарей "Л/ДНР".