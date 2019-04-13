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Архив - Донецкая область

В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения

13.04.2019 19:56
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В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в кабинете физики учреждения образования обнаружили источники гамма-излучения. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
«Донецк, Киевский р-н, ул. Костюшко, в кабинете физики выявлен источник гамма-излучения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что источником гамма-излучения являются 2 прибора для измерения скорости движения газов (анемометр).

После изъятия источников гамма-излучения показатели в помещении составили 11 мкР/ч.



Теги: Донецк, Донбасс, школа, излучение
 
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