Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного

13.04.2019 18:20

С первых лет необъявленной войны нищие старые люди жили под взрывами снарядов практически на линии фронта, месяцами не вылезали из собственных погребов, пережидая обстрелы. Неравнодушные соотечественники дали им шанс выжить. Долгое время волонтер, протестантский проповедник Сергей Косяк, к слову, переселенец из оккупированной части Донетчины, опекал одиноких стариков, живущих практически на линии фронта в поселке Гранитном. И хотя речь идет о территории подконтрольной Украине, покой местным жителям только снится. Об этом сообщает "Диалог."UA".

Некоторое время назад пронзительные фотографии из почти уничтоженного войной поселка облетали весь мир. Сергей часто приезжал в Гранитное, привозил еду и памперсы для лежачих, решал вопрос с отоплением ветхих домишек. Вскоре понял, только продуктами и разовыми выездами беде несчастных не помочь. Так появилась идея собрать и отселить стариков из опасной зоны.

Хорошей новостью Сергей Косяк поделился в соцсетях в субботу, 13 апреля. Усилиями волонтеров, подходящий дом для одиноких нашли и оформляют покупку. Сюда переселят всех одиноких и немощных с линии фронта, кто, конечно, согласится оставить привычное место. Дом находится тоже в Гранитном, но подальше от линии фронта, а значит его обитателям будет спокойней. К тому же добровольцы готовы обеспечить это жилище отоплением (в холодное время года) и позаботиться о его жильцах.

"Когда я первый раз приехал в Гранитное, походил, посмотрел, посетил одиноких пожилых людей, не буду описывать всю нищету, мрак и отчаяние в которой они живут, но первая мысль которая пришла в голову - человек так жить не должен, а вторая - что мы можем сделать, что бы это изменить? Вначале мы привезли им Дрова для обогрева жилья, еду, стали ежедневно приносить им горячие обеды, теперь хотим переселить некоторых из них в покупаемый нами дом и дать должный уход и заботу", - комментирует Сергей Косяк.