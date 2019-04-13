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Архив - Донецкая область

Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»

13.04.2019 11:52
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Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»

Оккупационные «власти ДНР» и российские пропагандисты хотят провести на временно оккупированных территориях Донецкой области «акцию «Бессмертный полк». Однако, люди не поддерживают «идею».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» и российские пропагандисты в лице главаря «ДНР» Дениса Пушилина заявили о необходимости и «важности проведения патриотической акции «Бессмертный полк»».
Кроме того, в бюджетных организациях и учебных заведениях распространяют анкеты для «участников акции». В них людей обязывают указывать персональные данные. Кроме того, нужно указать навыки работы с фото, видео редакторами, участие в PR-компаниях и работу «по наполнению в соцсетях».

Однако, жители временно оккупированных Донецка и Горловки не проявляют энтузиазма от предложений оккупационных «властей». Вот что дончане и горловчане пишут в соцсетях:

«А может первоочередна важность открыть закрытые предприятия. Поднять финансов население. А потом можно и БЕСМЕРТНЫЙ ПОЛК ПРОВОДИТЬ»,
«Максим, ты что!? а как же скрепы?»,
«Голодная, голо… опая дивизия, когда проведем?»,
«Алексей, а харя такая?!!! та ну! явно не голодная!!».



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, финансы, акция, ДНР, Пушилин, соцсети
 
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