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Архив - Донецкая область

Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций

14.04.2019 10:12
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Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций

За прошедшие сутки, 13 апреля, боевики 14 раз атаковали позиции украинских защитников на Донбассе.

Об этом говорится в сводке штаба Операции объединенных сил.

Так, боевики обстреливали позиции ООС из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Четыре раза было использовано вооружение, запрещенное минскими договоренностями: минометы калибра 120 мм - 2 раза, минометы калибра 82 мм - 2 раза.

К счастью, несмотря на провокации противника, украинские защитники потерь не понесли. Вместе с тем, как сообщает военная разведка, в результате контрударов по позициям боевиков, были уничтожены двое оккупантов. Еще пятеро получили ранения.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ракетный комплекс, ООС
 
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