Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций

14.04.2019 10:12

За прошедшие сутки, 13 апреля, боевики 14 раз атаковали позиции украинских защитников на Донбассе.

Об этом говорится в сводке штаба Операции объединенных сил.

Так, боевики обстреливали позиции ООС из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Четыре раза было использовано вооружение, запрещенное минскими договоренностями: минометы калибра 120 мм - 2 раза, минометы калибра 82 мм - 2 раза.

К счастью, несмотря на провокации противника, украинские защитники потерь не понесли. Вместе с тем, как сообщает военная разведка, в результате контрударов по позициям боевиков, были уничтожены двое оккупантов. Еще пятеро получили ранения.