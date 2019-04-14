Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»

14.04.2019 20:05

В центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка размещен большой баннер с надписью «Наш выбор – Россия», пишут Донецкие новости. Его вывесила местная общественная организация «Донецкая республика». Он расположен на здании общежития №8 Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, дом 100. Длина баннера составляет 54 метра, а ширина – 28,5 метра. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

Данное действие вызвало возмущение дончан:

Андрей: «Идиоты! Просто слов нет! Интересно чей это выбор? У народа спросили?»;

Максим: «Мне интересно, "наш" – это кого? У нас были выборы? Кто-то спрашивал нас? Я думаю, с нынешней ситуацией, за 5 лет этого дерьма, "наш" выбор это что угодно, главное чтобы закончилось все это. Сами себя в тупик загнали»;

Евгений: «А по-моему, минимум 35-40% уже выбрали бы Украину». – Александр: «А мне кажется где-то 80%»;

Дмитрий: «Примерно 60-70% выбрали бы уже Украину, а 99% сегодня скажут вам: "Верните все как было, и в ж@у эту Россию вместе с обманщиком Путиным". Уг@@@или огромный промышленный регион, людей загнали в нищету и бесправие без какой либо альтернативы и права выбора, по СМИ сплошная показуха о хорошей жизни и т.д... Я живу в Донецке с самого детства и даже воевал в 2014 году за так званое ДНР. Но на сегодняшний день нужно трезво смотреть на вещи и правду уже прятать смысла нет. Такова реальность, что люди разочаровались в правительстве РФ и их принципам войны. Все увидели, что мы им не нужны, а потому у всех и мнение такое. А еще самый огромный минус – 5 лет потраченных впустую в нищете, ужасе и страхе и как все уже давно поняли – главный виновник в этом оказался не Порошенко с Америкой и не армия Украины, а Российское правительство»;

Артем: «Только вот России на нас на@ать. Захотели – давно бы забрали к себе. А так – только лапшу на уши вешают»;

Михаил: «Цирк продолжается. То ли еще будет. Ладно еще в 2014-15 годах эта агитация работала, но сейчас люди уже смеются».

Следует отметить, что раньше на этом месте висел баннер общественного движения «Оплот Донбасса», которое курировал ликвидированный «глава ДНР» Александр Захарченко. Баннер сняли накануне.