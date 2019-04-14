- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
Горловка, Макеевка, Донецк: В Покровске рассказали, кто меняет адрес голосования для выборов президента Украины
В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) отдел ведения Госрееста избирателей расположен на 4-м этаже здания мэрии. Несмотря на отсутствие лифта, сюда поднимаются даже очень пожилые люди, чтобы проверить себя в списках избирателей или поменять адрес голосования для участия во втором туре выборов президента Украины. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник отдела ГРИ Виктория Жорина.
Она отметила, что адрес голосования меняют преимущественно граждане, имеющие прописку на неподконтрольной Украине части Донбасса. В связи с тем, что данная категория лиц должна предоставить лишь паспорт (справка внутренне перемещенного лица не требуется), невозможно определить, сколько из них ВПЛ, а сколько приехали из-за линии разграничения.
«В первом туре к нам обратились около 880 человек. В основном – это граждане [с пропиской] временно неподконтрольной территории Донецкой области. Были практических из всех крупных городов – из Горловки, Макеевки и, конечно, из Донецка. Абсолютно разного возраста. Даже бабушки и дедушки, с остановками на лестничных пролетах, но поднимаются к нам, чтобы не потерять возможность отдать свой голос за своего кандидата», – отметила Жорина.
Обычный график отдела ГРИ, расположенного на пл. Шибанкова, 13, каб. 49 (4 этаж):
понедельник - четверг с 8;00 до 17;00
пятница – с 8;00 до 15;45.
Но с февраля отдел работал и по субботам, а с марта – 7 дней в неделю (в субботу и воскресенье с 9;00 до 13;00).
Если перед первым туром на процедуру смены места голосования отводилось почти три месяца, то перед вторым – всего 9 дней (с 7 по 15 апреля включительно). В этой связи наплыв граждан довольно большой – отдел ГРИ в Покровске обслуживает в среднем 70-100 человек в день.
«Основную волну ожидаем в понедельник, 15 апреля, когда будет последний день для данной процедуры. К примеру, 25 марта, в последний день, когда можно был сменить место регистрации для голосования в первом туре, к нам пришло 138 человек, было настоящее столпотворение. И работали мы тогда почти до полуночи. К чему-то подобному готовимся и 15 апреля», – пояснила начальник отдела ГРИ.
Виктория Жорина добавила, что в первом туре выборов были случаи, когда люди просили открепительные талоны, потому что уезжали за границу – в Беларусь, в ОАЭ. Находили там ближайший участок – и голосовали.
По ее словам, в среднем процесс оформления временной смены адреса занимается около 15 минут. Но бывают и задержки. «Как правило, проблемы связаны с ошибками в реестрах. Особенно их много мы выявили у жителей Донецка. Так что в этом случае процедура длится чуть дольше», – сказала она.
Перед вторым туром процесс идет уже «по накатанному», ведь данные тех, кто голосовал во первом туре, уже есть в базе. Правда, люди возмущаются, что им приходится повторно проходить процедуру. Но ни особой агрессии, ни больших очередей в частности, в субботу, 13 апреля, в Покровском отделе ГРИ не наблюдалось.
Также Жорина акцентировала, что в Покровске отдел ведения Государственного реестра избирателей появился в 2007 году, но такой массовости граждан наблюдают впервые за все выборы. «Такого подъема гражданской ответственности раньше не было. Мне кажется, люди начинают по-настоящему ценить возможность как-то повлиять на события в стране», – резюмировала она.
Теги: Донбасс, тур, голосование, адрес, выборы президента, Покровск
- Наплыв большой, но очередей нет: Как в Мариуполе идет процесс смены адреса голосования
- До полуночи без перерыва: В Славянске рассказали, как переселенцы меняют адрес голосования для выборов
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»
- Крымские татары не будут голосовать на выборах президента РФ в аннексированном Крыму
- В Донбассе полмиллиона человек уже сделали свой выбор
- Выборы-2010. В Донецке грузины пошли на "рецидив"
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
- Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине15:21
- Как защититься от сглаза: совет экстрасенса14:57
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов14:41
- В Украине изменили правила трудоустройства
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП