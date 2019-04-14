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Архив - Донецкая область

На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»

14.04.2019 18:10
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На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»

На Донбассе на КПВВ «Марьинка» пограничники задержали подозреваемую в причастности к проведению незаконных «выборов» в «ДНР» в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает donpress.com.

По данным ведомства, несколькими днями ранее пограничники получили информацию, о том что подозреваемая — жительница неподконтрольного Украине Енакиево 1959 года рождения поедет на подконтрольную «ДНР» территорию через КПВВ «Марьинка».

Правоохранители уточняют, что женщина занимала должность «секретаря теризбиркома» на «выборах» главаря «ДНР». Задержанной инкриминируют статью «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В ГПСУ отметили:

«Она руководила деятельностью избирательной комиссии, чем способствовала организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированной территории Украины».

На данный момент задержанная передана сотрудникам СБУ.



Теги: Донбасс, выборы, Марьинка, пограничники, СБУ, задержание, ДНР, КПВВ, ГПСУ
 
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