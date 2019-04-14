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Архив - Донецкая область

На окраине Донецка мирную жительницу ранил снайпер

14.04.2019 13:30
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На окраине Донецка мирную жительницу ранил снайпер

В поселке Александровка, расположенном на окраине неподконтрольного Украине Донецка мирная жительница была ранена в результате обстрела.

Об этом сообщил так называемый «начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР» Даниил Безсонов, передает donpress.com.

Представитель НВФ отметил:

«Женщина 1966 года рождения получила пулевое ранение в результате прицельного снайперского огня».



Теги: Донецк, Донбасс, милиция, женщина, ранение, снайпер, обстрел, ДНР, НВФ
 
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