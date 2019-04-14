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Наплыв большой, но очередей нет: Как в Мариуполе идет процесс смены адреса голосования
В Мариуполе в отделах ведения Государственного реестра избирателей отмечается наплыв желающих сменить адрес голосования для участия во втором туре выборов президента. Как передает корреспондент «Донецких новостей», несмотря на довольно большой поток посетителей, очередей нет, и сам процесс проходит спокойно.
Так, в отделе ГРИ Центрального района Мариуполя, чтобы попасть к специалисту, людям приходится выстоять в очереди буквально считанные минуты. «Минуты три пришлось постоять, подождать. Так что все, что необходимо сделали быстро. Правда, за удостоверением для голосования надо будет подойти завтра», – пояснил переселенец из Донецка Андрей. Мужчина добавил, что в целом он доволен, как все организовано, только немного портит впечатление тот факт, что «парадный» вход закрыт и в отдел приходится заходить со двора. «Выглядит как-то немного не торжественно, вроде как в подворотню какую-то заходишь. Но это мелочи, придирки, можно сказать. Главное, что не пришлось тратить много времени на то, чтобы оформить голосование по смене адреса», – поделился впечатлением переселенец.
Как пояснила начальник отдела ГРИ Центрального района Вера Украинская, количество людей, обращающихся по причине смены адреса, довольно большое. «По данным по первому туру выборов у нас зарегистрировано 2800 человек, обратившихся по смене адреса голосования. По второму туру [по состоянию на 13 апреля] к нам уже пришли 1365 человек. Если принять во внимание, что мы будем работать до 15 числа включительно, думаю, что мы "нагоним" количество первого тура, а, возможно и перекроем его», – отметила руководитель отдела.
Избиратели обращаются в отдел дважды – сначала подают заявление, затем приходят за удостоверением для голосования (аналог открепительного талона на прежних выборов). Как пояснила Вера Украинская, период выдачи удостоверения зависит от каждого конкретного случая: кто-то получает удостоверение сразу же, кому-то оно выдается на следующий день.
Сотрудники отдела ГРИ напомнили, что для получения удостоверения о смене адреса голосования достаточно обратиться в отдел Госреестра. При этом переселенцам и жителям неподконтрольных Украине территорий достаточно предоставить паспорт и написать заявление, в котором указывается желаемый участок для голосования и причина изменения места голосования. Иным гражданам кроме паспорта нужно приложить документ подтверждающий, что в день голосования, 21 апреля, человек будет находиться в Мариуполе (например, справка с места работы о командировке, направление на лечение, железнодорожный билет и пр.)
Теги: Донбасс, Мариуполь, тур, голосование, адрес, выборы президента
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