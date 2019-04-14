«Наш выбор — Россия»: в центре Донецка вывесили огромный баннер

14.04.2019 12:52

В центре неподконтрольного Украине Донецка вывесили большой баннер с надписью «Наш выбор — Россия».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

По данным СМИ, инициатором вывешивания полотна выступило движение «Донецкая республика». Баннер вывесили на здании общежития № 8 Донецкого национального технического университета. При этом сама надпись «Наш выбор — Россия» размещена на фоне фотографии Донецка. Отмечается, что длина баннера составляет 54 метра, а ширина — 28,5 метра.