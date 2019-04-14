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«Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках
14.04.2019 08:11
В неподконтрольной Горловке активизировались члены НВФ: на дорогах проверки.
Об этом вчера, 13 апреля, рассказывают очевидцы в соцсетях, передает donpress.com.
Сообщения о проверках появились вчера утром. Люди пишут, что по всему городу выставлены посты. Представители местной «власти» проверяют все автомобили и даже городской транспорт.
«Возле автодрома все машины подряд проверяют»,
«По всему городу стоят, на некоторых машинах знак комендатуры»,
«Облавы, лезут даже в автобусы»,
«Стоят там, где никогда не стояли»,
«На дорогах проверяют документы, много постов, что-то в рыспублике случилось наверное или что спи*дили или кого завалили», — пишут местные жители.
Теги: Донбасс, Горловка, документы, транспорт, дороги, соцсети, проверки, НВФ
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