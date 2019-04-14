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Архив - Донецкая область

«Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках

14.04.2019 08:11
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«Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках

В неподконтрольной Горловке активизировались члены НВФ: на дорогах проверки.

Об этом вчера, 13 апреля, рассказывают очевидцы в соцсетях, передает donpress.com.

Сообщения о проверках появились вчера утром. Люди пишут, что по всему городу выставлены посты. Представители местной «власти» проверяют все автомобили и даже городской транспорт.

«Возле автодрома все машины подряд проверяют»,

«По всему городу стоят, на некоторых машинах знак комендатуры»,

«Облавы, лезут даже в автобусы»,

«Стоят там, где никогда не стояли»,

«На дорогах проверяют документы, много постов, что-то в рыспублике случилось наверное или что спи*дили или кого завалили», — пишут местные жители.



Теги: Донбасс, Горловка, документы, транспорт, дороги, соцсети, проверки, НВФ
 
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