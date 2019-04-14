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Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине

14.04.2019 16:18
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Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из установок «Град» мирное село Орловка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону СЦКК. Об этом пишут Донецкие новости.
«11 апреля 2019 года с 17:45-18:00 наемники вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Красный Партизан осуществили артиллерийский обстрел населенного пункта Орловка Ясиноватского района», – говорится в сообщении.
Как сообщается, наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации в сотрудничестве с СММ ОБСЕ предварительно установили, что НВФ обстреляли населенный пункт из тяжелого вооружения типа «Град».

«По словам местных жителей, было по меньшей мере 5 попаданий, от которых образовались огромные воронки. Кроме того, на месте разрывов реактивных боеприпасов, найдены фрагменты и осколки запрещенного вооружения. Смертоносное железо, выпущенное из вражеских артиллерийских установок, легло перед и за населенным пунктом, именно это сохранило жизни мирным жителям и их дома от разрушения», – отмечается в сообщении.



Теги: Донбасс, село, обстрел, Донетчина, НВФ
 
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