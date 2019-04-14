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Архив - Донецкая область

Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко

14.04.2019 11:32
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Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко

Топливные предприятия группировки «ДНР» — «РТК» и «Донтопливо» — были переданы в управление «правитльства ДНР».

Об этом говорится в «указах» главы «ДНР» Дениса Пушилина от 9 апреля, передают novosti.dn.ua.

О причинах такого решения, не сообщается.

Председателем правительства «ДНР» является Александр Ананченко.

Топливные предприятия «ДНР» функционируют на базе взятых под контроль группировкой коммерческих автозаправочных станций.

Топливо на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса поставляется из России.



Теги: Россия, Донбасс, компания, АЗС, передача, указ, правительство, ДНР, Пушилин
 
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