Главная / Новости / Донецкая область / Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко
Последние новости раздела
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко
14.04.2019 11:32
Топливные предприятия группировки «ДНР» — «РТК» и «Донтопливо» — были переданы в управление «правитльства ДНР».
Об этом говорится в «указах» главы «ДНР» Дениса Пушилина от 9 апреля, передают novosti.dn.ua.
О причинах такого решения, не сообщается.
Председателем правительства «ДНР» является Александр Ананченко.
Топливные предприятия «ДНР» функционируют на базе взятых под контроль группировкой коммерческих автозаправочных станций.
Топливо на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса поставляется из России.
Теги: Россия, Донбасс, компания, АЗС, передача, указ, правительство, ДНР, Пушилин
Читайте также:
- В оккупированной Горловке и по всему "ДНР" резко поднялись цены на бензин, стала известна причина
- Украина запретила деятельность 243 российских компаний из-за связей с "ДНР и ЛНР"
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год
- Захарченко обвинил Россию в отсутствии бензина в ДНР
- Одна из областей РФ намерена «объединиться» с ОРДЛО
- Главарь «ДНР» не говорит о паспортах РФ и внес «изменения» в порядок «получения паспортов ДНР»
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
- Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине15:21
- Как защититься от сглаза: совет экстрасенса14:57
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов14:41
- В Украине изменили правила трудоустройства
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП