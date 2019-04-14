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Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова
В Мариупольской мэрии в управлении по вопросам благоустройства рассказали, что парк имени Гурова будет полностью реконструирован в 2020 году. Сейчас же здесь на стадии завершения только зона барбекю.
По словам директора департамента развития жилищно-коммунального инфраструктуры Вадима Исакова, возможно, в ближайшее время зону барбекю примут в эксплуатацию и откроют для горожан. Остальную же часть парка загородят забором, передает zi.dn.ua.
Он также отметил, что реконструкция изначально планировалась на длительный срок, так как территория парка очень большая и здесь планируют обновить и реконструировать два фонтана. Один из них каскадный, он спускается вдоль ступеней от Украинского дома в парковую зону, другой фонтан будет пешеходным, светодинамическим, с музыкой и лазерным шоу.
Вадим Исаков также рассказал, что по одному из фонтанов до сих пор не утвержден проект.
Теги: Донбасс, Мариуполь, реконструкция, открытие, проект, мэрия, парк, фонтан
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