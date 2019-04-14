Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова

14.04.2019 09:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова

В Мариупольской мэрии в управлении по вопросам благоустройства рассказали, что парк имени Гурова будет полностью реконструирован в 2020 году. Сейчас же здесь на стадии завершения только зона барбекю.

По словам директора департамента развития жилищно-коммунального инфраструктуры Вадима Исакова, возможно, в ближайшее время зону барбекю примут в эксплуатацию и откроют для горожан. Остальную же часть парка загородят забором, передает zi.dn.ua.

Он также отметил, что реконструкция изначально планировалась на длительный срок, так как территория парка очень большая и здесь планируют обновить и реконструировать два фонтана. Один из них каскадный, он спускается вдоль ступеней от Украинского дома в парковую зону, другой фонтан будет пешеходным, светодинамическим, с музыкой и лазерным шоу.

Вадим Исаков также рассказал, что по одному из фонтанов до сих пор не утвержден проект.



Теги: Донбасс, Мариуполь, реконструкция, открытие, проект, мэрия, парк, фонтан
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх