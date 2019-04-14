Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены

14.04.2019 21:44

Во время работ в шахте произошел перекос и шахтеры упали в зумпф вентиляционного ствола

В Донецкой области, где прошлым летом прогремел мощный взрыв в шахте "Куйбышевская", в результате трагического инцидента погиб один шахтер и еще двое получили тяжелые травмы, пишет Сегодня.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 13 апреля в шахте в городе Красноармейск, когда 30-летний помощник начальника участка и два проходчика цементировали купольную часть соединения вентиляционного ствола и проводили работы по чистке зумпфа при перемещении полка перекрытия вентиляционного ствола блока.

В результате перекоса работники предприятия упали в зумпф вентиляционного ствола, из-за чего один из проходчиков скончался.

Прокуратура Красноармейска начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного Кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.