- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены
Во время работ в шахте произошел перекос и шахтеры упали в зумпф вентиляционного ствола
В Донецкой области, где прошлым летом прогремел мощный взрыв в шахте "Куйбышевская", в результате трагического инцидента погиб один шахтер и еще двое получили тяжелые травмы, пишет Сегодня.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 13 апреля в шахте в городе Красноармейск, когда 30-летний помощник начальника участка и два проходчика цементировали купольную часть соединения вентиляционного ствола и проводили работы по чистке зумпфа при перемещении полка перекрытия вентиляционного ствола блока.
В результате перекоса работники предприятия упали в зумпф вентиляционного ствола, из-за чего один из проходчиков скончался.
Прокуратура Красноармейска начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного Кодекса Украины.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Теги: Донбасс, трагедия, шахта Куйбышевская, шахтеры, погиб
- На следствие по "Иловайской трагедии" уже два года оказывается давление - бывший нардеп
- Мэр Димитрова рассказал о шахтерской битве в Киеве и о ситуации с ГП "Красноармейскуголь"
- Трагедия в Индии: Обезьяна украла и утопила ребенка
- На шахте "Красноармейскугля" горняки отказались идти в забой
- Склероз по-министерски
- На шахте "Ольховатская" погибшего горняка нашли в водосточной канавке
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
- Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине15:21
- Как защититься от сглаза: совет экстрасенса14:57
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов14:41
- В Украине изменили правила трудоустройства
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП