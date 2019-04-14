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Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки
Военнослужащие запросили режим тишины, чтобы доставить гуманитарную помощь в село Екатериновка и хутор Вольный на линии соприкосновения. Об этом сообщается на странице Объединенных сил в Facebook, пишет mrpl.city.
Местные жители получили еду, одежду и игрушки. Продуктовые наборы состояли из сала, мяса, масла, муки, консервов и чая. Кроме того, в пакетах лежали армейские пайки и свежая пресса.
«Чтобы помочь людям, которые оказались в беде в хуторе Вольный и селе Екатериновка, объединились военнослужащие и работники правоохранительных органов. Мы предоставили продукты людям, которые попали в затруднительное положение. Мы же украинцы – мы своих не бросаем!» - отметил начальник Группы гражданско-военного сотрудничества ОТУ «Север» Юрий Верановский.
Кроме того, в населенные пункты прибыли медики, которые осмотрели людей и выдали им лекарства.
Теги: Донбасс, еда, игрушки, военные, одежда, гуманитарная помощь, линия соприкосновения
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