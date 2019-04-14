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В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко
Подконтрольные России боевики самопровозглашенной «ДНР» инициировали общественное голосование по выбору проекта памятника убитому в минувшем году главарю террористической группировки Александру Захарченко. Как передает replyua.net, сообщения с таким содержанием распространили представители пресс-службы «администрации «ДНР». В том числе, отмечается, что всех жителей оккупированных территорий Донецкой области пригласили отдать свой голос за один из вариантов памятника на специально созданном интернет-портале.
Помимо этого, их призвали присылать собственные пожелания и замечания на адрес электронной почты, который размещен на сайте. В общей сложности, голосование должно продлиться в период с 13 по 30 апреля.
Как известно, Александра Захарченко убили в результате взрыва в донецком кафе под названием «Сепар» 31 августа 2018 года. На должности главаря группировки «ДНР» его сменил Денис Пушилин. Между тем в конце марта сообщалось, что Захарченко «увидели» в неожиданном месте.
Теги: Донбасс, памятник, ДНР, Захарченко
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