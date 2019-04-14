В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери

14.04.2019 10:51

За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 14 раз нарушили режим прекращения огня использовав вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, в районе населенного пункта Новотроицкое члены НВФ обстреляли позиции украинских военных используя миномет калибра 82 мм, а в районе Авдеевки применили противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в районе Верхнеторецкого противник применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Возле населенного пункта Павлополь члены НВФ использовали гранатометы различных систем, а в районе населенного пункта Пески крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы. Также вблизи населенного пункта Новоалександровка были применены минометы калибров 120 и 82 мм. Вблизи населенного пункта Южное члены НВФ совершили обстрел позиций украинских военных с применением автоматических станковых гранатометов.

В результате провокаций потерь среди личного состава объединенных сил нет.

По данным украинской разведки за сутки было уничтожено 2 члена НВФ, еще 5 получили ранения.