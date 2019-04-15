Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)

15.04.2019 21:02

В таком образе террорист на всеобщее обозрение появился впервые.

До этого главарь "ДНР" предпочитал "классику": костюм и галстук.

В соцсетях уже вовсю стебутся над "изменившимся" Пушилиным. Некоторые поначалу даже и не узнали главаря донецких сепаратистов. Мероприятие, на котором Пушилин всех поразил свои образом, прошло сегодня, 15 апреля, когда сепаратист награждал боевиков из "9-го отдельного гвардейского штурмового полка морской пехоты", передает "Диалог.UA".





"Не пойму, под кого это косит Пушилин, на Кастро, вроде, не особо похож", - прокомментировал "нового" Пушилина известный блогер Necro Mancer. "Чепушилин..." "Это он с рыбалки приехал?"

"Они все там под дебилов косят", - стебутся над главарем "ДНР" в комментариях.

Кстати, за время своего "правления" террорист заметно поправился. Как отмечали жители "ДНР", в "республике" из улучшений только раздобревший живот Пушилина.



Источник: www.dialog.ua