- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста19:00
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
Россия начинает мобилизацию на Донбассе
Российское оккупационное командование под видом командно-штабных учений по «территориальной обороне» планирует скрыто провести очередную мобилизацию на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута сообщил на брифинге со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.
По его словам, в течение 15-23 апреля запланировано развертывание так называемыми «мобилизационными департаментами ДНР/ЛНР» штабов территориальной обороны.
«Кроме того, 15-17 апреля состоятся учения по гражданской обороне с задействованием всех так называемых «республиканских силовых структур». При этом в ходе указанных мероприятий будет введен усиленный административно-полицейский режим с предоставлением так называемым «правоохранительным органам» дополнительных полномочий по розыску и задержанию граждан, которые избегают призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск», - заявил Праута.
Он подчеркнул, что проведение таким образом мобилизации вызывает возмущение среди местного населения, особенно среди граждан, которые оказались под угрозой призыва в связи с увеличением до 65 лет призывного возраста, молодежи, которую вместо продолжения обучения и получения профессии будут призваны в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, мобилизация, ДНР, ЛНР
- “Служба” в “Л/ДНР” – билет в один конец
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- Стало известно о подготовке боевиков к масштабной мобилизации на Донбассе
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- В России еще не все потеряно - адекватные москвичи с возмущением сорвали вербовку наемников на Донбасс (ВИДЕО)
- Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста19:00
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- Гороскоп на 16 апреля: Весов будут терзать чувства, а Скорпионов найдут старые знакомые07:51
- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Польша разместит у себя 6 тысяч солдат США21:48
- Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание21:30
- Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности21:15
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать
- Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает