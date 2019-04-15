- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого
Сегодня с 07:00 прифронтовая Авдеевка Донецкой области и неподконтрольная Украине Макеевка вздрагивают от мощных обстрелов. Об этом сообщают местные жители в соцсети.
По словам пользователей, слышны мощные залпы тяжелого орудия. В комментариях отмечается, что обстрел ведется со стороны Батмана, особенно отчетливо слышно в Червоногвардейском районе Макеевки и на Восточном:
«Авдеевка. Прилеты тяжелое в районе Красненького. Похоже на 122 «
«Донецк 7.27 Киевский проспект (Вильнюс) мощно одиночные тяжелым с севера. интервал меньше минуты… капец громко… Макеевка-Восточный, тоже слышали на с/з одинокие и мощные»
«07.33 Макеевка (западная) — с северной стороны, залпы «Бьют с батмана. Сейчас. 6 выстрелов Всего 10 Давно не стреляли с батмана»
«Похоже было на 120й миномет. Очень звонкий металлический звук»
«Гвардейка громко. с стороны мкр. восточный больше 15 одиночных исходящих из нескольких орудий»
«Макеевка Щось страшенно бахає. Хата підстрибує»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, Макеевка, обстрелы
- Огонь собрал жертвы по всей Донетчине
- Любители спиртного лишаются жизней
- "Тяжелое бодрит" - Макеевка и пригороды Донецка слышат громкие звуки боя
- Сводка разрушений в Донецке, Авдеевке, Горловке и Макеевке за 14 сентября
- Достижения и неудачи-2012 руководителей городов и районов Донецкой области. Часть 1
- Новые снимки для Народной карты Яндекса. Донбасс как на ладони!
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Циклон скоро уйдёт: синоптики рассказали, когда начнется потепление16:16
- Украинцы отказываются от монетизированных субсидий: подробности16:03
- «Президент, что стал шоуменом – это обидно!» Зеленский записал обращение к Порошенко15:45
- «Крым – это лишь начало!»: Цимбалюк рассказал об опасности нового Майдана в Украине15:32
- Погода в мае шокирует украинцев15:15
- Украинские банки продолжают закрывать отделения14:58
- Владимир Тысячный объяснил, какие первые шаги может сделать Зеленский, став президентом Украины14:40
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Xiaomi представила умный насос14:10
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе