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Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе
В Донбассе беспилотники СММ ОБСЕ попали под обстрел из стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-служба миссии в ежедневном отчете, передает donpress.com.
По данным членов миссии, 13 апреля во время полетов беспилотников малого радиуса действия возле временно оккупированного Приморского, что в 39 километрах к северо-востоку от Мариуполя, и Вершине (подконтрольный правительству, 63 км к северо-востоку от Донецка) команды ОБСЕ слышали очереди из стрелкового оружия в районах, где пролетали мини-БПЛА. Также, наблюдатели уточнили:
«Днем 14 апреля во время полета мини-БПЛА СММ около Геевки (подконтрольный правительству, 27 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели слышали выстрелы из стрелкового оружия в районе, где пролетал беспилотник. По их оценке, огонь велся в направлении мини-БПЛА».
По словам членов миссии, во всех трех случаях наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули данные районы.
Теги: Донбасс, Донецкая область, обстрел, ОБСЕ, беспилотник
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