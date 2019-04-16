Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе

16.04.2019 13:11

В Донбассе беспилотники СММ ОБСЕ попали под обстрел из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба миссии в ежедневном отчете, передает donpress.com.

По данным членов миссии, 13 апреля во время полетов беспилотников малого радиуса действия возле временно оккупированного Приморского, что в 39 километрах к северо-востоку от Мариуполя, и Вершине (подконтрольный правительству, 63 км к северо-востоку от Донецка) команды ОБСЕ слышали очереди из стрелкового оружия в районах, где пролетали мини-БПЛА. Также, наблюдатели уточнили:

«Днем 14 апреля во время полета мини-БПЛА СММ около Геевки (подконтрольный правительству, 27 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели слышали выстрелы из стрелкового оружия в районе, где пролетал беспилотник. По их оценке, огонь велся в направлении мини-БПЛА».

По словам членов миссии, во всех трех случаях наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули данные районы.