Последние новости раздела
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- В Мариуполе под колеса авто попал мальчик14:23
Бойцы полка «Азов» нанесли удар по позиции НВФ. ВИДЕО
16.04.2019 09:09
Украинские военнослужащие полка «Азов» уничтожили БМП подразделений НВФ на Светлодарской дуге.
Об этом бойцы сообщили на своем сайте и опубликовали видео мощного огневого удара, передает donpress.com.
Стало известно, что военнослужащие смогли обнаружить бронетехнику НВФ с помощью беспилотника, после получения подтверждения информации приняли решение уничтожить технику противника.
На опубликованных кадрах видно, что бронетехника была спрятана между двумя сооружениями, однако, украинские военные нанесли точный выстрел по позиции.
Теги: Донбасс, уничтожение, беспилотник, полк "Азов", ВСУ, бронетехника, БМП, соцсети, Светлодарская дуга, НВФ
Читайте также:
- Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО
- В Украину привезли первую партию чешских БМП
- Опубликованы кадры покалеченной боевой машины, в которой подорвался на мине и погиб боец ВСУ Сергей Валах
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ
- Бойцы ВСУ сбили в зоне АТО российский беспилотник «Орлан»
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко21:59
- Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение21:28
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко