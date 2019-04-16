Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника

16.04.2019 11:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника

На Донбассе на Мариупольском направлении украинские военные отбили нападение ДРГ членов НВФ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба 15 апреля в 20:00 противник начал массовый обстрел украинских позиций в Мариупольском направлении. В штабе уточнили:

«Под прикрытием огня начала выдвижение враждебная диверсионно-разведывательная группа, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений. В 20:39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек. Огнем из стрелкового оружия продвижение противника было приостановлено. Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона».

В штабе добавили, что противник, увидев ответ ВСУ начал отход, потеряв двух членов НВФ убитыми и двух ранеными.

Бойцы ВСУ захватили оружие диверсантов и карту с отмеченным в глубине украинской обороны объектами, на которых было спланировано диверсии.



Теги: Донбасс, Мариуполь, атака, обстрел, потери, ВСУ, НВФ, ДРГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх