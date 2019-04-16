- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- В Мариуполе под колеса авто попал мальчик14:23
Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника
На Донбассе на Мариупольском направлении украинские военные отбили нападение ДРГ членов НВФ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба 15 апреля в 20:00 противник начал массовый обстрел украинских позиций в Мариупольском направлении. В штабе уточнили:
«Под прикрытием огня начала выдвижение враждебная диверсионно-разведывательная группа, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений. В 20:39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек. Огнем из стрелкового оружия продвижение противника было приостановлено. Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона».
В штабе добавили, что противник, увидев ответ ВСУ начал отход, потеряв двух членов НВФ убитыми и двух ранеными.
Бойцы ВСУ захватили оружие диверсантов и карту с отмеченным в глубине украинской обороны объектами, на которых было спланировано диверсии.
Теги: Донбасс, Мариуполь, атака, обстрел, потери, ВСУ, НВФ, ДРГ
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- Противник применил запрещенное вооружение: один боец ВСУ погиб, еще один — ранен
- ВСУ ответил на провокации противника: 2 члена НВФ убиты, один ранен
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко21:59
- Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение21:28
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко