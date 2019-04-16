Дома в Горловке до сих пор хранят следы обстрелов. ВИДЕО

16.04.2019 08:12

Многие дома в Горловке по сей день стоят поврежденные обстрелами. Местная жительница показала некоторые из них: заброшенное здание общежития института иностранных языков и жилой дом по улице Рудакова.

Свое видео она опубликовала на YouTube-канале «Анна Хрусталева», передает donpress.com.

Общежитие иняза, расположенное по улице Кирова, в период активных боевых действий пострадало от прямых попаданий снарядов и последующего пожара. Здание не ремонтировали, разбитые окна просто заколотили фанерой. Сейчас студенты там не проживают.

Частично Горловский институт иностранных языков переехал на подконтрольную Украине территорию в город Бахмут. Также учебное заведение функционирует и под руководством местной «администрации» в неподконтрольной Горловке.

Кроме того, девушка показала жилой дом по улице Рудакова, 50. Фасад детского магазина, расположенного на первом этаже, изрешечен осколками, вывеска разбита. Судя по всему, роллет на входной двери не открывался с 2014 года. А на втором этаже дома видно место, куда непосредственно попал снаряд. Хозяева поврежденной квартиры, очевидно, также давно отсутствуют.