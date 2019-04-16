- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- В Мариуполе под колеса авто попал мальчик14:23
Дома в Горловке до сих пор хранят следы обстрелов. ВИДЕО
Многие дома в Горловке по сей день стоят поврежденные обстрелами. Местная жительница показала некоторые из них: заброшенное здание общежития института иностранных языков и жилой дом по улице Рудакова.
Свое видео она опубликовала на YouTube-канале «Анна Хрусталева», передает donpress.com.
Общежитие иняза, расположенное по улице Кирова, в период активных боевых действий пострадало от прямых попаданий снарядов и последующего пожара. Здание не ремонтировали, разбитые окна просто заколотили фанерой. Сейчас студенты там не проживают.
Частично Горловский институт иностранных языков переехал на подконтрольную Украине территорию в город Бахмут. Также учебное заведение функционирует и под руководством местной «администрации» в неподконтрольной Горловке.
Кроме того, девушка показала жилой дом по улице Рудакова, 50. Фасад детского магазина, расположенного на первом этаже, изрешечен осколками, вывеска разбита. Судя по всему, роллет на входной двери не открывался с 2014 года. А на втором этаже дома видно место, куда непосредственно попал снаряд. Хозяева поврежденной квартиры, очевидно, также давно отсутствуют.
Теги: Донбасс, Горловка, дом, институт, общежитие, повреждения, обстрелы
- Один из районов Горловки подвергся обстрелу: повреждены дома и ЛЭП
- В «ДНР» рассказали о последствиях обстрела в Горловке
- В Горловке из-за обстрела повреждены 4 дома и котельная: названы адреса
- В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом
- Вчера в Горловке во время вечернего обстрела снарядом поврежден жилой дом
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко21:59
- Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение21:28
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко