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Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кот»
16.04.2019 08:29
На временно оккупированных территориях Донецкой области российские наемники несут потери в живой силе. Так, 11 апреля 2019 года ликвидирован российский наемник с позывным «Кот».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, 11 апреля 2019 года ликвидирован наемник из РФ Колосов Илья Сергеевич с позывным «Кот». О Колосове известно, что он родился в Краснодарском крае 30 апреля 1989 года. «Соратники» наемника собирают через соцсети денежные средства, чтобы доставить тело Колосова в РФ.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, ликвидация, наемник, потери
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