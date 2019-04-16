На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд

16.04.2019 18:34

29 апреля из Киева в Мариуполь отправится поезд под номером 210.

Об этом 0629 сообщили в «Укрзалізниці».

Это дополнительный поезд, который станет четвертым по счету, и вывезет пассажиров из Киева на время праздников.

Из столицы он отправится в 15.07, пробудет в пути 17.36. В Мариуполь дополнительный состав прибудет в 8.43.

Расписание уже есть на сайте. Предварительная продажа откроется в ближайшее время.