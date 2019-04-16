Подразделения НВФ нанесли удар по ВСУ и понесли потери: шестеро убитых, трое раненых

16.04.2019 09:32

За минувшие сутки члены НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскоми договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ обстреляли 11 раз украинских военных: «из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — дважды в районе города Авдеевка; из минометов калибра 120 мм — дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — трижды в районе населенного пункта Лебединское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — дважды вблизи населенного пункта Опытное; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Водяное; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Невельское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.

В штабе отметили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В то же время, по данным разведки за сутки шестеро членов НВФ было уничтожено, еще трое — ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.