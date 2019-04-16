Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины

16.04.2019 14:33

Россия собирается резко упростить порядок предоставления гражданства РФ украинцам, которые проживают на оккупированной части Донбасса в "Л/ДНР", сразу после второго тура президентских выборов в Украине, пишет "Диалог.UA".

Проект указа российского президента Путина уже подготовили: в ближайшем времени жители ОРДЛО смогут получать российское гражданство без соблюдения необходимых процедур. Ранее таковыми являлисьэкзамены и соблюдение требования о проживании в России более пяти лет. Информацию об этом сообщает влиятельное российское издание "РосБизнесКонсалтинг". При этом силовикам из террористических организаций выдача паспортов будет происходить прямо на оккупированных Москвой территориях.