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"Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды
В Мариуполе могут появится такие предприятия, как "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед".
Создание новых локальных брендов предполагает в рамках одного из направлений проекта USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины", который в течение пяти лет будет реализовываться в Мариуполе, пишет 0629.
Сегодня Меморандум о долгосрочном сотрудничестве подписали МайклПиллсбери,руководительПроекта USAID «ЭкономическаяподдержкаВосточнойУкраины» и Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя.
Вадим Бойченко, презентуя проект, отметил, что он предполагает поддержку инфраструктурных проектов для развития малых и средних предприятий для улучшения инвестиционного климата, расширение возможности получения для местного бизнеса, предоставление профессиональных консультаций по вопросам инвестиций, кредитов, экспорта, выхода на новые рынки и внедрение стратегии развития малого и среднего предпринимательства в регионе,
"Проект USAID также будет способствовать диверсификации и развитию нового производства в регионе", - отметил Бойченко.
Заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов отметил, что стратегия развития малого и среднего бизнеса в рамках проекта будет представлена широко в ближайшее время. Проект будет обсуждаться с общественностью.
"Данное направление предполагаем проектный офис, который должен заниматься этим долгосрочным направлением. Офис будет представлять для себя "единое окно", для взаимодействия бизнеса с властью, чиновниками. Этот центр станет также местом для обучения, тренингов, проведения экспертизы", - отметил Орлов.
Как стало известно, уже сформированы целевые группы, которые будут проходить - это обучение и затем представить свои идеи партнерам.
Пройти такое обучение предпринимательству, по подсчетам городских властей может пройти 45-50 тысяч экономически активных жителей Мариуполя. К слову, готовы уже новые бренды для Мариуполя, в частности, в направлении развития пчеловодства и выращивания овощей, в частности помидоров. О "ляпинской редиске" на встрече не говорили, но возможно, кто-то из мариупольцев получит средства на развитие этого направления.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мед, помидор, Сартана, Приазовье
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