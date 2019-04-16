Ситуация на КПВВ ОРДО: на «Каргиле» очередь стоит мертво, на Гнутово быстрый пропуск

16.04.2019 13:57

Сегодня утром на пунктах пропуска Донецкой области, подконтрольных «ДНР», собрались довольно большие очереди и слабый пропуск машин. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.

На Бахмутском направлении сегодня до 320 человек пешей очереди и более 125 авто:

«Блок пост Горловка. По состоянию на 9.00 на блок посту 125 автомобилей, 36 автобусов, до 320 человек пешей очереди»

«Горловка, перед полицией машин 30»

«Бахмут-Майорск сразу на проверку; на Горловку 20 машин»

На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил огромная основная очередь и слабый пропуск машин — по две за час:

«Каргил в Украину — Льготная до блоков, основная до подъема на мост»

«На Донецк Каргил машин мало, но очередь стоит мертво. Две машины в час. Зато перевозы прут»

На Мариупольском направлении в Еленовке довольно большие основная и льготная очереди:

«Еленовка на марик. основная у 3 туалета.льгота.машин 40.50»

«Еленовка в Мариуполь — Чуть дальше магазинчика. это льгота. основная меньше поворота. метров 150.200»

На КПВВ «Гнутово» сегодня быстрый пропуск автомобилей:

«Пищевик в днр 3 машины»

«Октябрь по льготе прошли быстро, Гнутово все в одну очередь, льготу отменили, конец очереди где автобусы, пока стоим. Это в Украину ситуация»

«Гнутово в Украину тоже быстро. Уже в Мариуполе».