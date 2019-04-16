СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО

16.04.2019 11:51

По итогам второго тура президентских выборов в Украине Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства жителям ОРДЛО.

Об этом сообщает ресурс «РБК» со ссылкой источник, близкий к администрации Путина, передает donpress.com.

По словам источника, такой сценарий рассматривается в Кремле, проект соответствующего указа президента Владимира Путина якобы уже подготовлен. По предварительным данным, согласно президентскому указу жители «ЛДНР» смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре.

Кроме того, источник, близкий к главарям «ДНР» подтвердил, что речь идет об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям «республик». Он добавил, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов «ЛНР» и «ДНР» и сдача украинского паспорта. Источник уточнил:

«Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган). В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт „ДНР“, а у кого нет».

Сообщается, что закон, предоставляющий российскому президенту полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта.