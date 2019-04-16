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СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО
По итогам второго тура президентских выборов в Украине Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства жителям ОРДЛО.
Об этом сообщает ресурс «РБК» со ссылкой источник, близкий к администрации Путина, передает donpress.com.
По словам источника, такой сценарий рассматривается в Кремле, проект соответствующего указа президента Владимира Путина якобы уже подготовлен. По предварительным данным, согласно президентскому указу жители «ЛДНР» смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре.
Кроме того, источник, близкий к главарям «ДНР» подтвердил, что речь идет об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям «республик». Он добавил, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов «ЛНР» и «ДНР» и сдача украинского паспорта. Источник уточнил:
«Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган). В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт „ДНР“, а у кого нет».
Сообщается, что закон, предоставляющий российскому президенту полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, указ, гражданство, паспорт, выборы президента, ДНР, ЛНР
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