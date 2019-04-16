"Спасибо России за ЛДНР", - жители Донецка рассказали россиянам, какой ад Москва устроила на Донбассе

16.04.2019 13:35

Известный российский пропагандист с гордостью и пафосом показал статью о российской помощи Донбассу, однако вместо благодарности встретил шквал критики и оскорблений со стороны соцсетей и жителей оккупированных украинских территорий. Примечательный эпизод состоялся в Интернете накануне, пишет Диалог.UA.

Кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов на своей странице в социальной сети показал материал о том, как Россия якобы поддерживает Донбасс после устроенной бойни на востоке Украины. При этом Смирнов решил выпятить помощь России и благодарность жителей Донбасса. "Пятый год война. Уже дольше, чем Великая Отечественная": как Донецк прожил пятилетку независимости и как живет сейчас", - написал он на своей странице и прикрепил ссылку на материал "Комсомольской правды". Однако в ответ пользователи устроили Смирнову настоящий разгром и обрушили на него шквал критики.