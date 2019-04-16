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У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари
Боевики на Донбассе начали новую волну "мобилизации" для того, чтобы доукомплектовать формирования личным составом, потому что наблюдается большая текучка.
Об этом в комментарии "Апострофу" заявил координатор ИС Константин Машовец.
"Это направлено на то, чтобы доукомплектовать, то есть сохранить уровень их бригад и полков до уровня, который хотя бы обеспечит им минимальную боеспособность.
Вряд ли может идти речь о каких-то наступательных операциях. Они находятся не в том состоянии. Их уровень боеспособности не позволяет им проводить какие-то широкие наступательные операции", - объяснил он.
Машовец подчеркнул, что сейчас у боевиков наблюдается недокомплект. Это вызвано разными причинами, отметил он.
"Во-первых, значительное количество личного состава составляют российские наемники, так называемые добровольцы. Они начинают уезжать домой. Во-вторых, разочаровываются и местные. В-третьих, многим не нравятся условия службы. Поэтому у них и наблюдается недокомплект.
В крайнем случае, они могут ввести срочную службу. Но это крайний случай – когда вводится всеобщая воинская готовность", - добавил Машовец.
Теги: Донбасс, призыв, мобилизация, ДНР, ЛНР, боевики, добровольцы
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