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Архив - Донецкая область

В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах

16.04.2019 10:33
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В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах

Во временно оккупированном Донецке люди всё меньше имеют возможностей получить полноценное медицинское обслуживание. Дончане сообщают, что людям в возрасте «70+» отказывают в госпитализации.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах люди всё меньше имеют возможностей получить полноценное медицинское обслуживание. Жители Донецка сообщают, что людям, старше 70 лет отказывают в госпитализации и лечении. Максимум, на что можно надеяться – дневной стационар, но очередь, чтобы попасть туда, 3 недели и больше.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«В Донецке не кладут в больницу людей старше 70 лет, очередь на дневной стационар- 3 недели»,
«Кладут. Только не лечат»,
«Допокращилися вже зі свєю рИцпублікою, чи ще на ЩОСЬ чекатимуть?!..»,
«Согласно российских скреп, сразу на кладбище кладут после 70 ти».



Теги: Донецк, Донбасс, лечение, пожилой человек, госпитализация, медицина, соцсети
 
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