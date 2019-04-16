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В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах
Во временно оккупированном Донецке люди всё меньше имеют возможностей получить полноценное медицинское обслуживание. Дончане сообщают, что людям в возрасте «70+» отказывают в госпитализации.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах люди всё меньше имеют возможностей получить полноценное медицинское обслуживание. Жители Донецка сообщают, что людям, старше 70 лет отказывают в госпитализации и лечении. Максимум, на что можно надеяться – дневной стационар, но очередь, чтобы попасть туда, 3 недели и больше.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«В Донецке не кладут в больницу людей старше 70 лет, очередь на дневной стационар- 3 недели»,
«Кладут. Только не лечат»,
«Допокращилися вже зі свєю рИцпублікою, чи ще на ЩОСЬ чекатимуть?!..»,
«Согласно российских скреп, сразу на кладбище кладут после 70 ти».
Теги: Донецк, Донбасс, лечение, пожилой человек, госпитализация, медицина, соцсети
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