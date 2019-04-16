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В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что если жители ОРДЛО получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство. Об этом он заявил в интервью журналистам, пишет ДонПресс.
«Мы можем протестировать, а можем официально заявить, что, согласно нашему законодательству, наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ все равно станут известны, потому что должны быть опубликованы. Поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, почти автоматически будет терять украинское», — сказал Грымчак.
По его словам, российские власти действительно могут пойти на такой шаг.
«Я думаю, что этот шаг может быть сделан для того, чтобы сказать, что там есть наши граждане, и мы их будем защищать. Возможно, это вариант эвакуации „своих“, потому что если завтра будут заходить миротворцы, мы должны понимать, что значительное количество населения, которое там проживает, уедет в Россию, опасаясь преследования за те преступления, которые были совершены. И чтобы они имели хоть какой-то официальный статус, им выдадут эти паспорта», — сказал замминистра.
Грымчак также полагает, что после выдачи паспортов РФ может ввести свои войска на оккупированную территорию.
Теги: Россия, Донбасс, Кабинет министров, паспорт, ОРДЛО
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