В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены

16.04.2019 12:33

Во временно оккупированном Донецке в одной из школ города были изъяты «радиоактивные предметы». Жители города сильно встревожены.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке, в одной из школ «были изъяты радиоактивные предметы», после этого «уровень радиации в помещении нормализовался, радиоактивного заражения местности не произошло». Об этом будничным тоном сообщили «МЧС ДНР». Однако, раньше информация стала достоянием гласности благодаря соцсетям.

Жители временно оккупированного Донецка сильно встревожены происходящим. Вот что пишут дончане в соцсетях:

«ПЛАНОВАЯ проверка на радиоактивное излучение, это что новенькое, когда я учился о таком вообще не слышал(, или же причиной проверки послужили симптомы лучевой болезни?! Почему сразу не написать, что из-за массового недомогания школьников была проведена проверка в ходе который был обнаружен источник заражения?»,

«Вопрос ещё в том-откуда там взялся этот источник излучения?»,

«Вот-вот, это ж что Они такое замеряли, что так начало фонить?!»,

«Как определили, что фон повышен? Дети с онкологией?»,

«Не дай Бог!».