Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен

17.04.2019 18:02

Сегодня утром скопление людей и транспорта наблюдается на пунктах пропуска в Горловке, а также на КПВВ «Каргил» — в связи с отключением электроэнергии. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Бахмутском направлении большие пешие и автомобильные очереди.

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:40, 155 автомобилей, 34 — автобусов и микроавтобусов, до 380 человек пешей очереди»,

«13:28. Майорск, утром 40 машин, прошли за час. В Горловке пришлось постоять, прошли за 1 час 30 мин».

На Марьинском направлении на КПВВ Каргил пропуск граждан был временно остановлен из-за отсутствия электричества:

«11:33. На Каргиле света нет, все стоят», «11:33. Каргил в Курахово — Обычная до блоков. Льгота чуть чуть меньше», «13:36. Свет на Каргиле, вроде есть. Но стоят три часа без движения»,

«13:44. Каргил замер. Всем говорят, что света нет, но на блокпосту есть, вроде», «14:10. От моста в Украину. Начали пропускать. Работают генераторы», «13:39. На Марьинке в сторону Донецка около 10 машин всего лишь, за свет еще не знаю, но вроде есть», «14:52. Днр каргил в сторону Донецка машин 15 общей, льготы шт 5−7».

На Мариупольском направлении на подконтрольном Украине блокпосту «Новотроицкое» утром очередей не было, в то время, как в подконтрольной НВФ Еленовке — существенная очередь:

«13:41. На Еленовке основная в сторону Марика половина расстояния от блокпоста до поворота»,

На КПВВ «Гнутово» сегодня утром — очередь из автомобилей:

«9:33. Гнутово в Украину на украинской таможне 70 авто, стою 20 минут никто не едет».

Источник: https://donpress.com