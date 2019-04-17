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«Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»
«Республиканский» оператор мобильной связи «Лугаком» на неподконтрольной украинским властям части Луганской области с 1 мая вводит новые тарифы. Об этом сообщается на местных интернет-ресурсах.
В «ЛНР» уверяют, что «обновленная сеть будет введена в коммерческую эксплуатацию с 1 мая 2019 года». «Было принято решение об изменении условий снятия абонентской платы. Абонентская плата с 1 мая снимается единоразово авансовым платежом в размере 50 руб. (20,8 грн по местному курсу на 17.04.2019 – ред.) в месяц», – сообщают в компании.
Там добавляют, что базовые услуги доступны в течение 60 дней при положительном балансе с момента последней оплаты. Если же счет не пополняется, номер блокируется. Еще через 60 дней номер аннулируется.
«С 1 мая будет также доступна возможность подключения услуги "Безлимитный мобильный интернет". Перед подключением услуги убедитесь, что у вас подключена услуга "Мобильный интернет". Стоимость услуги составляет 3 руб. (1,3 грн – ред.) в сутки. Оплата снимается вне зависимости от трафика интернета, при этом интернет предоставляется по технологии GPRS/EDGE при наличии 2G-покрытия», – уверяет оператор связи.
В соцсетях эту информацию восприняли критично. Так, жителей Луганска возмущает качество связи, а также некачественный интернет:
- Константин: «2г интернет»;
- Андрей: «Гыгыгы, 2G интернет!»;
- Костя: «"Лугаком" хитрый сильно, 2G – фуфло»;
- Сергей: «В Японии тестируют 5G-интернет, а в Луганске запускают платно 2G-интернет. Стыдно, товарищи. На 30 лет назад»;
- Алексей: «2 G-интернет – жесть»;
- Николай: «Это кидалово. Ждал-ждал 3G, получил в итоге 2G, и не в марте, а в мае Я больше вообще платить не буду этим обещакам, сколько можно»;
- Сергей: «Как можно брать деньги за 2G-интернет, если он даже не грузится? Максимум за день реально скачать 1 мегабайт с такой скоростью. Это просто фиаско, камеди отдыхает»;
- Алексей: «Что за возмущение? Руководство обещало улучшение, вот вам, получите, глава сдержал свое обещание»;
- Светлана: «60 дней не оплатил абонплату и аннулируют карточку? А пополнять надо не менее, чем на 50? Невыгодно тем, кто только принимает звонки и сам не звонит»;
- Валерий: «Тут связи толком нет, какой интернет»;
- Алекс: «Нагрузка от халявщиков на сеть уменьшится. Прозвониться станет проще. А вот с интернетом тут совсем плохо. Продавать за деньги то, чего нет – это уже лохотрон».
Теги: Донбасс, Луганск, тариф, ЛНР
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