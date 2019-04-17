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Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе
При широкомасштабных или локальных действиях на Донбассе в планах подразделений НВФ усиление за счет российско-оккупационных войск. Об этом сообщил командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Так, Наев отметил:
«В случае широкомасштабных или локальных действий в планах врага действительно есть планы усиления за счет российско-оккупационных войск. Может состояться заход отдельных групп российских военных, которые получат документы «по легенде» батальонов и бригад 1-го и 2-го «армейских корпусов».
По его словам, сейчас все российские кадровые военные и сотрудники ФСБ, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях, выдают себя за различных должностных лиц НВФ «ЛДНР». Наев отметил:
«Разведка четко отслеживает, кто и под какой легендой работает».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, НВФ, ООС
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- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
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