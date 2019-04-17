- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"
В связи с высокой вероятностью победы на выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского Москва экстренно приступила к корректировке политики на оккупированном Донбассе.
О планах Кремля по "Л/ДНР" рассказал влиятельный российский канал в Telegram "Кремлевский безБашенник" со ссылкой на источник в Кремле, передает "Диалог.UA". Уже в ближайшее воскресенье, 21 апреля, в Украине состоится второй тур выборов, на которой украинцы изберут себе президента. Высока вероятность, что это будет шоумен Зеленский.
Путинский режим питает большие надежды по поводу его кандидатуры и уже готовится. "Наш источник в администрации президента (Путина - ред.) сообщает о наличии поручения по мониторингу предвыборных настроений в "приграничных территориях" - "ДНР" и "ЛНР".
Составляется перечень "объектов" (СМИ, политики, тг-каналы, блогеры и т.д.), которые подвергают критике кандидата Владимира Зеленского", - рассказал ресурс. Он отметил, что Кремль экстренно приступил к корректировке "дорожной карты" в отношениях с Украиной.
Путин ждет от Зеленского, по всей видимости, уступок и улучшения отношений.
"В окружении помощника президента Юрия Ушакова предложен план по построению партнерского взаимодействия с Украиной, по аналогии с Грузией (с которой, как известно, налажены и товарооборот, и официальный культурно-туристический диалог, а также отсутствует массовая СМИ-пропаганда с критикой России, в отличие от Украины)" - поделился информацией ресурс.
"Кремлевский безБашенник" отметил, что вышеназванные планы идут вразрез с моделью, которую продвигает на Донбассе куратор "Л/ДНР" Владислав Сурков. Однако изменить он ничего не может - его политический вес на сегодня слишком мал.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Кремль, выборы президента, ДНР, ЛНР
- В «ДНР» отреагировали на возможную победу Зеленского
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:
- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк
- Порошенко или Зеленский? В Кремле ответили на волнующий всех вопрос
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
- Улицы Харькова залило кипятком: люди попали в адскую ловушку, видео07:10
- Раскрыта тайна дольменов22:48
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- На Донбассе зафиксирован российский «Зоопарк-1» - ОБСЕ22:13
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- Неофициально и эпично: появился «трейлер» дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе21:30
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам21:00
- Порошенко вполне может сняться с выборов, преподнеся Зеленскому неприятный сюрприз – эксперт20:45
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым