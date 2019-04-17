- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей
В Трехизбенке (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ЛНР» повреждены частные дома мирных жителей. Об этом сегодня, 17 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
«В Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение от председателя военно-гражданской администрации с. Трехизбенка о том, что вчера в период времени с 19:00 до 21:00 неизвестные лица со стороны территории временно подконтрольной НВФ так называемой "ЛНР" обстреляли из миномета калибра 120 мм территорию поселка», – написала она.
По информации Погукай, в результате обстрела по ул. Донецкой были повреждены окна и крыши в жилых домах, заборы и теплицы. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.
Сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции, выехавшие на место происшествия, задокументировали данный факт. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, обстрел, ЛНР, НВФ
- Автомобиль уничтожен, мужчина весь в осколках: подробности ЧП в зоне АТО
- В «ЛНР» пьяный боевик обстрелял снегоочистительную технику
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ДНР и ЛНР появились два армейских корпуса, шахтёрам грозит мобилизация, "казаков" подчинили
- Боевики использовали перемирие, чтобы накопить силы для новых боёв
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
- Улицы Харькова залило кипятком: люди попали в адскую ловушку, видео07:10
- Раскрыта тайна дольменов22:48
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- На Донбассе зафиксирован российский «Зоопарк-1» - ОБСЕ22:13
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- Неофициально и эпично: появился «трейлер» дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе21:30
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам21:00
- Порошенко вполне может сняться с выборов, преподнеся Зеленскому неприятный сюрприз – эксперт20:45
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым