На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты

17.04.2019 19:30

На Донбассе командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) пытается дестабилизировать ситуацию на линии разграничения: боевые столкновения с применением запрещенного минскими договоренностями оружия и обстрелы мирных населенных пунктов. Об этом сегодня, 17 апреля, на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Вмешательство в избирательный процесс и давление на избирателей бывает разным. И хуже всего, когда это перерастает в бряцание оружием перед мирными людьми, попытки запугивания военными провокациями на фоне политического шантажа. Враг пытается дестабилизировать ситуацию на линии разграничения: боевые столкновения с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм и обстрелы мирных населенных пунктов», – написал он.

Он подчеркнул, что снова под огнем оказалось многострадальное Золотое (Луганская обл.). «Позавчера пострадали дома по улицам Студенческая, 20 и Нахимова, 13. Вчера – три дома по улице Донецкой. В домах выбиты окна, повреждена крыша и линия электропередач, рядом. По Трехизбенке и Кряковке "соседи" били из 120 и 82-мм миномета», – добавил Клименко.

При этом, террористы запугивают людей по ту сторону наступлением украинской армии и «зачисткой территории».

«Уверяю, объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Не поддавайтесь панике и провокациям!», – заверил он.

Источник: https://dnews.dn.ua