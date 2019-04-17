«Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»

17.04.2019 21:15

Сторонник «русского мира», политолог из РФ Роман Манекин сообщил о новых фактах пыток в «полиции ДНР». Соответствующий пост он разместил на своей странице ВКонтакте.

С сообщением об издевательствах к Манекину обратилась жена «ополченца» -инвалида. В письме было сказано, что мужчину схватили возле дома, доставили в отделение, где в течение суток пытали током, заставляя подписать признание. После обращения родственников в «прокуратуру» инвалид подвергся избиению.

«Муж на костылях был, без ноги, с наградой. Такой беспредел и унижение. Вот за это он отдал, здоровье и остался ни с чем, защищая Республику», — сетует женщина.

По информации Манекина, речь идет об отделении «полиции» Кировского района Донецка и «прокуратуре» Киевского района. Также жалобу подавали в «генпрокуратуру». Следователь по делу — Камушкина Юлия Михайловна.

«Да, я и сам в ИВС видел человека, которого привели после пытки током. Видимо, в системе МВД ДНР пытки током приняли систематический характер… полиция берет пример с МГБ», — пишет Роман Манекин.

В комментариях к публикации сообщают, что пытают не только в «полиции».

В сентябре 2017 года Роман Марнекин был похищен из квартиры в Донецке. По собственному признанию российского пропагандиста, его избили, сломали одну ногу и поместили «на подвал», где он провел больше месяца. Освобожден был в ноябре того же года.

Источник: https://donpress.com