Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые

17.04.2019 11:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые

Во вторник, 16 апреля, двое украинских защитников во время обстрелов получили ранения в районе ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции наших войск:

- из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – дважды в районе населенного пункта Гнутово;

- из минометов калибра 120 мм – вблизи села Талаковка;

- с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе города Марьинка;

- из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Широкино;

- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе села Лебединское;

- из стрелкового оружия – возле населенного пункта Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Свободный;

- из стрелкового оружия – вблизи села Зайцевое.

Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

По данным разведки, 16 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще четверо - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, гранатомет, ДНР, ЛНР, минометы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх